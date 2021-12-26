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Как подготовиться к цунами

Бедствия admin -
Цунами являются побочным продуктом еще одной природной или техногенной катастрофы. Большинство цунами вызывается землетрясениями или извержениями вулканов, происходящими под водой или вблизи прибрежных районов, но...

Как сделать факел

Выживание admin -
Если у вас есть доступ к пище, воде и крову, вы можете пережить почти все, но огонь почти так же важен. Он не только обеспечивает...

Как пережить стрельбу в школе

Выживание admin -
Мы живем в такое время, что стрельба может произойти в любой школе или на рабочем месте. Стоит быть готовым и заранее знать, что создает...

Как выжить на болоте

Болото admin -
Среднестатистические болота довольно опасны для длительного нахождения человека. Вы столкнетесь с полчищами комаров, мух, ос, пауков, змей и даже крупных хищников. Но наши родные...

Как выжить в дикой природе не имея ничего

Выживание admin -
Дикая местность - опасное место, где легко заблудиться. Давайте предположим, что вы застряли в лесу, не имея ничего, кроме повседневной городской одежды. В связи с...

Стихийные бедствия

Вулкан

Вулкан Тамбора — изменил климат на планете

admin -
Тамбора — действующий стратовулкан, также известный как слоистый вулкан, на индонезийском острове Сумбава, входящем в гряду Малых Зондских островов Малайского архипелага.

Стихийные бедствия

Стихийные бедствия на этой неделе в мире

Выживание

Выживание

Как защититься от нападения

admin -
Большинство людей надеются, что им никогда не придется ввязываться в драку. Тем не менее, все же разумно знать, как защитить себя в случае, если вы подвергнитесь внезапному нападению. Если вы сможете избежать драки, отлично! Но если нет времени разрядить обстановку, сохраняйте твердую стойку и сосредоточьтесь на блокировании ударов противника и нанесении ударов в уязвимые части его тела.

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