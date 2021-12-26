Большинство людей надеются, что им никогда не придется ввязываться в драку. Тем не менее, все же разумно знать, как защитить себя в случае, если вы подвергнитесь внезапному нападению. Если вы сможете избежать драки, отлично! Но если нет времени разрядить обстановку, сохраняйте твердую стойку и сосредоточьтесь на блокировании ударов противника и нанесении ударов в уязвимые части его тела.