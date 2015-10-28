казино Боб & Casino BoB — Зеркало

Основная информация о казино Боб
💡 Бренд Боб казино (Casino BoB)
📋 Вход на официальный сайт https://extrimezone.ru
⏲ Дата основания 2018
📍 Лицензия Gibraltar Regulatory Authority
💲 Приветственный бонус 200 000 RUB на депозит
🃏 Игры Коллекция >4895
🎱 Режимы игры Демо-режим, на деньги
🌍 Провайдеры Wazdan, RTG (Realtime Gaming), Pragmatic Play, Blueprint Gaming, Merkur Gaming, Thunderkick, 1X2gaming, EGT (Euro Games Technology), ELK Studios, Booming Games и многие другие
🎰 Платформы Win, Андроид, iOS
✅ Поддержка языков Английский, русский, греческий, французский, урду, вьетнамский
🎁 Виды бонусов и акции Приветственный, бонус на второй депозит, бездепозитный и депозитный бонус, кешбэк
💳 Методы депозита Криптовалюты, Карты МИР, Ethereum, Яндекс.Деньги, Теле2, МТС, Skrill, СберОнлайн
💵 Валюты RUB, GBP, TRY, THB, SGD, AED
💵 Минимальный ввод от 250 руб
💰 Минимальный вывод от 250 руб.
⏳ Время вывода практически моментально
⚙️ Поддержка E-Mail, Чат
👍️ Альтернативный адрес Казино Брилликс
Официальный сайт Боб казино
Официальный сайт Боб казино
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Отзывы клиентов

"заходишь в Casino BoB и ты в другом мире, круто же!"

- Георгий, Новосибирск

"в Casino BoB всегда полный адреналин братва тут и игры и выигрыши крутые"

- Евгений, Иркутск

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