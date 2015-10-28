казино Боб & Casino BoB — Зеркало
|Основная информация о казино Боб
|💡 Бренд
|Боб казино (Casino BoB)
|📋 Вход на официальный сайт
|https://extrimezone.ru
|⏲ Дата основания
|2018
|📍 Лицензия
|Gibraltar Regulatory Authority
|💲 Приветственный бонус
|200 000 RUB на депозит
|🃏 Игры
|Коллекция >4895
|🎱 Режимы игры
|Демо-режим, на деньги
|🌍 Провайдеры
|Wazdan, RTG (Realtime Gaming), Pragmatic Play, Blueprint Gaming, Merkur Gaming, Thunderkick, 1X2gaming, EGT (Euro Games Technology), ELK Studios, Booming Games и многие другие
|🎰 Платформы
|Win, Андроид, iOS
|✅ Поддержка языков
|Английский, русский, греческий, французский, урду, вьетнамский
|🎁 Виды бонусов и акции
|Приветственный, бонус на второй депозит, бездепозитный и депозитный бонус, кешбэк
|💳 Методы депозита
|Криптовалюты, Карты МИР, Ethereum, Яндекс.Деньги, Теле2, МТС, Skrill, СберОнлайн
|💵 Валюты
|RUB, GBP, TRY, THB, SGD, AED
|💵 Минимальный ввод
|от 250 руб
|💰 Минимальный вывод
|от 250 руб.
|⏳ Время вывода
|практически моментально
|⚙️ Поддержка
|E-Mail, Чат
|👍️ Альтернативный адрес
|Казино Брилликс
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Отзывы клиентов
"заходишь в Casino BoB и ты в другом мире, круто же!"- Георгий, Новосибирск
"в Casino BoB всегда полный адреналин братва тут и игры и выигрыши крутые"- Евгений, Иркутск
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